مقتل شخصين بإطلاق نار في أريزونا الأمريكية

المصدر: أ ب

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أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار أثناء تجمع لسكان أحد الأحياء في ولاية أريزونا.

وقالت المتحدثة باسم شرطة مدينة يوما السيرجنت لوري فرانكلين إن إطلاق النار وقع قبل الحادية عشرة من مساء السبت في المدينة الواقعة جنوب غربي البلاد.

وذكرت أن التحقيقات جارية لكن لم يتم اعتقال أي مشتبه به.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الحادث، لكن لوري قالت إنه لم يعد هناك أي تهديد للتجمع.

وأشارت إلى أن رجال الشرطة توجهوا للتجمع بعد بلاغات عن هجوم عنيف، وعندما وصلوا وجدوا 7 أشخاص مصابين بأعيرة نارية.

وذكرت لوري أنه تم إعلان وفاة رجلين يبلغ أحدهما 19 عاماً والآخر 20 عاماً، في مستشفيات يوما، وتم نقل صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، جواً إلى مستشفى فينيكس مصابا بجروح خطيرة.

ويخضع 4 فتيان تتراوح أعمارهم بين 15- 19 عاماً للعلاج في مركز يوما الطبي الإقليمي، من جروح لا يعتقد أنها تشكل تهديداً لحياتهم.

ولم يتم الإعلان عن أسماء القتلى والجرحى على الفور.

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