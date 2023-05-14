زيلينسكي في باريس لبحث «الحاجات الملحة» لأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى باريس مساء السبت حيث يحضر عشاء في الإليزيه يبحث فيه "الحاجات الملحة لأوكرانيا على الصعيدين العسكري والانساني"، وفق الرئاسة الفرنسية.

وبعد إيطاليا والمانيا، وصل الرئيس الأوكراني قرابة الساعة 20,55 إلى قاعدة فيليزي-فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب باريس.

ولدى نزوله من طائرة فالكون فرنسية، كانت في استقباله رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

وكتب زيلينسكي على تويتر لدى وصوله "مع كل زيارة، تزداد قدرات أوكرانيا الدفاعية والهجومية. تتعزز الصلات مع أوروبا ويتكثف الضغط على روسيا".

واستقل بعدها سيارة إلى الإليزيه حيث سيؤكد له ماكرون "مجددا دعم فرنسا وأوروبا الراسخ لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الاساسية".

وفي وقت سابق الاحد، تسلم زيلينسكي جائزة في ألمانيا تكريماً لمساهمته في تعزيز الوحدة الأوروبية.

وزيارة زيلينسكي لألمانيا كانت الأولى منذ بدء الحرب، وبدأها صباحاً في العاصمة الألمانية.

واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي استقبالا رسميا صباح الأحد، وسط تدابير امنية مشددة.

وأكدت الزيارة تعزيز التقارب بين برلين وكييف بشكل واضح، بعد استياء أوكراني لأشهر من الحكومة الألمانية لمماطلتها في تسليم أسلحة طلبتها كييف.

حليف موثوق

وقال زيلينسكي لشولتس خلال مؤتمر صحافي مشترك "أود أن أتقدم بخالص الشكر لك ... وكذلك للشعب الألماني لإنقاذ كل روح أوكرانية بفضل دعمكم".

بدوره أكد شولتس أن برلين "ستدعمه طالما استلزم الامر"، مشددًا على أن التزام برلين تجاه كييف بما في ذلك بالأسلحة، بلغ حتى الآن 17 مليار يورو.

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