الحكومة التركية تتهم المعارضة بـ «السطو السياسي»

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهمت الحكومة التركية حزب المعارضة الرئيسي بـ "السطو السياسي" بإعلان النتائج مبكرا بينما لا يزال يتم فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، إن المنافس الرئيسي لحزبه، حزب الشعب الجمهوري، يتخذ "نهجا ديكتاتوريا" لنتائج الانتخابات مساء الأحد.

وفي وقت سابق، تحدث المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو وزميله في الحزب أكرم إمام أوغلو عن فوز محتمل في الانتخابات ووضعا معسكرهما بقوة في الصدارة.

كما دعا إمام أوغلو إلى عدم تصديق الأرقام الرسمية الصادرة عن وكالة أنباء الأناضول الرسمية على الإطلاق.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية مساء اليوم الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان متقدما بعد فرز ما يقرب من 50% من بطاقات الاقتراع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز