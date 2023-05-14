أردوغان يقترب من اقتناص مقعد رئاسة تركيا

المصدر: دبي - البيان

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واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تقدمه على منافسيه في الانتخابات الرئاسية التركية، بعد فرز 61% من الصناديق الانتخابية، وسجل الرئيس التركي الحالي تقدم في الأصوات بنسبة 51.56%، في حين تقدم المنافس الأول كمال كليتشدار أوغلو في عدد الأصوات محققاً أصوات بمعدل 42.61%، وذلك بعد فرز 61% من الصناديق الانتخابية.

وجاءت أغلب أصوات أوغلو من المنطقة الشرقية لتركيا وأطراف في الجانب الغربي، بينما اكتسح أردوغان في المناطق الوسطى، في حين جاءت نسب المنافسين الآخرين على الرئاسة التركية ضعيفة فحصل محرم إنجه على نسبة أقل من 1% من الأصوات (0.52 %)، بينما حصل سنان أوغان على 5.32%.

ورفع رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، في وقت سابق، حظراً على النشر، كان قد طالب بالانتظار حتى يعلن المجلس النتائج الأولية الرسمية.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تفوق أوغلو الذي تعهد بالتراجع عن الكثير من سياسات أردوغان الممتدة منذ 20 عاماً، إلا أن النتائج الأولية أظهرت تقدم الرئيس التركي الحالي إردوغان على منافسه.

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