تظاهرة لليمين الفرنسي وإلغاء إضراب بألمانيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

سمح القضاء الفرنسي بإقامة تجمع واحد لليمين المتطرف من أصل خمسة كانت مقررة في نهاية هذا الأسبوع في باريس وتم حظرها بعد الضجة التي أثارتها تظاهرة الأسبوع الماضي في شوارع العاصمة.

وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بعد أن سمحت لنحو 500 ناشط من اليمين كانوا يرتدون ملابس سوداء ووضع بعضهم أقنعة ويرددون شعار مجموعة يمينية متطرفة تم حلها الآن، بالتظاهر السبت الماضي. وقالت الشرطة إنها أوقفت شخصين على هامش المسيرة «لوضعهما قناعاً وقفازات سميكة».

قبل ساعات من انعقاد مؤتمر لحركة «العمل الفرنسي» (أكسيون فرانسيز) الملكية، علقت محكمة في باريس قرار رئيس الشرطة الذي نُشر في اليوم السابق. وفي ردها، اعتبرت الحركة أن القرار «أول انتصار في عطلة نهاية الأسبوع».

وفي ألمانيا، ألغي إضراب مخطط له لمدة 50 ساعة في شركة السكك الحديدية «دويتشه بان» بعد أن وافقت نقابة السكك الحديدية والنقل على تسوية، وفقاً لدويتشه بان التي اتفقت مع اتحاد نقابات السكك الحديدية والنقل على تسوية أمام محكمة العمل في فرانكفورت، حسبما أعلنت السكك الحديدية. وقال الاتحاد: «في ظل هذه الملابسات، قمنا بتعليق الإضراب في دويتشه بان في الوقت الحالي».(باريس، برلين - وكالات)

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز