سباق مع الوقت للفرار من الإعصار موكا في بورما وبنغلادش

المصدر: أ ف ب

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فر مئات آلاف الأشخاص من الساحل الغربي لبورما فيما سارع المسؤولون في بنغلادش المجاورة لإجلاء لاجئي الروهينغا السبت في الوقت الذي يضرب أقوى إعصار في المنطقة منذ أكثر من عقد خليج البنغال.

تصاحب الإعصار موكا رياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة، وفقا لموقع "زوم إيرث" المتخصص، وهو ما يعادل إعصارا من الفئة الرابعة.

ويتوقع أن يضعف موكا قبل وصوله إلى اليابسة صباح الأحد بين كوكس بازار - حيث يعيش حوالي مليون لاجئ من الروهينغا في مخيمات تملؤها إلى حد كبير مساكن هشة - وسيتوي على ساحل راخين الغربي في بورما.

لكن السلطات البنغالية نقلت 190 ألف شخص من كوكس بازار وحوالي 100 ألف من شيتاغونغ إلى بر الأمان، على ما أوضح المسؤول المحلي أمين الرحمن لوكالة فرانس برس مساء السبت.

وأضاف "تم إجلاؤهم إلى حوالي أربعة آلاف ملجأ من الأعاصير".

ووضع سكان سيتوي السبت أغراضهم وحيواناتهم الأليفة في سيارات وشاحنات ومركبات توك توك وتوجهوا إلى مناطق أكثر ارتفاعا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وقال خيني مين لوكالة فرانس برس من شاحنة محملة بأقاربه على طريق يتجه إلى خارج عاصمة الولاية "جدتنا معنا وعلينا الاعتناء بها ... لم يبق سوى رجل واحد في سيتوي ليعتني بمنازلنا".

وأغلقت المتاجر والأسواق في البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف شخص، مع لجوء لعديد من السكان المحليين إلى الأديرة.

من جهته، قال كياو تين (40 عاما) إنه لا يستطيع مغادرة المنطقة لأن ابنه في المستشفى.

وأضاف "آمل بألا يصل هذا الإعصار إلى ولايتنا... أنا قلق من أن يكون تأثير هذا الإعصار على ولايتنا مماثلا لنرجس" في إشارة إلى العاصفة التي ضربت البلاد في العام 2008 وأودت بحياة أكثر من 130 ألف شخص في جنوب بورما.

ذعر

وفي بنغلادش المجاورة، اتخذ المسؤولون إجراءات لإجلاء لاجئي الروهينغا من "مناطق خطرة" إلى مراكز مجتمعية، فيما فر مئات الأشخاص من أحد أفضل المنتجعات في البلاد.

وقال رئيس دائرة الأرصاد الجوية في بنغلادش عزيز الرحمن لوكالة فرانس برس "إعصار موكا هو أقوى عاصفة منذ إعصار سيدر" الذي ضرب الساحل الجنوبي لبنغلادش في نوفمبر 2007 ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

وأكد اللاجئ إنام أحمد الذي يقيم في مخيم نايابارا قرب بلدة تكناف الحدودية "نعيش في منازل مصنوعة من القماش المشمع والخيزران".

وأضاف "نحن خائفون. لا نعرف إلى أين نلجأ. نحن في حالة ذعر".

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى انزلاقات تربة. وفي حين أن معظم المخيمات مبنية على سفوح تلال، تعد انزلاقات التربة ظاهرة عادية في المنطقة.

ومن المتوقع أيضا أن يطلق موكا العنان لفيضانات يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار قد تغمر قرى ساحلية منخفضة ونهرية.

وقال مسؤولون إن آلاف المتطوعين يقومون بإجلاء الروهينغا من "مناطق خطرة" إلى منشآت أكثر صلابة مثل المدارس.

لكنّ نائب مفوض اللاجئين في بنغلادش شمسود دوزا قال لوكالة فرانس برس "جميع الروهينغا في المخيمات معرضون للخطر".

وقال المسؤول البنغالي أمين الرحمن "أجلي ستة آلاف شخص على الأقل" إلى ملاجئ معدة للاحتماء من الأعاصير في جزيرة سانت مارتن التي تعتبر من أفضل المنتجعات في البلاد.

بدوره، أفاد وزير إدارة الكوارث كامرول حسن لوكالة فرانس برس إن بنغلادش تخطط لإجلاء "عشرات الآلاف من الأشخاص" من المناطق الساحلية المنخفضة التي يتوقع أن تضربها العاصفة.

قالت ديلارا بيغوم، وهي من سكان سانت مارتن، وانتقلت إلى تكناف لانتظار انتهاء العاصفة، "غادر كثر. إنها جزيرة في وسط البحر. نحن نعيش في خوف منذ أيام".

كذلك، علّقت العمليات في شيتاغونغ، أكبر ميناء بحري في بنغلادش، مع توقف النقل بالقوارب وصيد السمك.

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