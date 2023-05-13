روسيا ترفض تماماً اتهامات تدخلها في انتخابات الرئاسة التركية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم السبت إن روسيا ترفض تماما اتهامات زعيم المعارضة التركية بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال كمال قليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة إن حزبه لديه أدلة دامغة على مسؤولية روسيا عن نشر محتوى "زائف تماما" عبر الإنترنت قبل التصويت المقرر غدا الأحد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد دافع، أمس الجمعة عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من اتهامات منافسه الأبرز بالتدخل في انتخابات تركيا الحاسمة المقررة في نهاية الأسبوع.

واتهم مرشح المعارضة الأبرز كمال كليتشدار أوغلو الخميس فاعلين روسيين لم يكشف عن هويتهم بنشر محتوى بتقنية "التزييف العميق" ومعلومات مضللة أخرى تهدف إلى التأثير على نتيجة انتخابات الأحد.

وقال أردوغان "السيد كمال يهاجم روسيا، السيد بوتين. إذا هاجمت بوتين، فلن أكون على ما يرام مع ذلك".

وأضاف الرئيس التركي "علاقاتنا مع روسيا لا تقل اهمية عن العلاقات مع الولايات المتحدة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز