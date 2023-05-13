أردوغان يدافع عن بوتين من اتهامات بالتدخل في الانتخابات التركية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من اتهامات منافسه الأبرز بالتدخل في انتخابات تركيا الحاسمة المقررة في نهاية الأسبوع.

واتهم مرشح المعارضة الأبرز كمال كليتشدار أوغلو الخميس فاعلين روسيين لم يكشف عن هويتهم بنشر محتوى بتقنية "التزييف العميق" ومعلومات مضللة أخرى تهدف إلى التأثير على نتيجة انتخابات الأحد.

نفت الرئاسة الروسية "بشدة" هذا الاتهام ووقف أردوغان في صف بوتين خلال ظهور متلفز في حملته الانتخابية الجمعة.

وقال أردوغان "السيد كمال يهاجم روسيا، السيد بوتين. إذا هاجمت بوتين، فلن أكون على ما يرام مع ذلك".

وأضاف الرئيس التركي "علاقاتنا مع روسيا لا تقل اهمية عن العلاقات مع الولايات المتحدة".

حافظ أردوغان على علاقات عمل جيدة مع بوتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

واستفادت تركيا من تخفيضات على واردات الطاقة الروسية ورفضت الانخراط في العقوبات الغربية على موسكو.

تظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان يخوض معركة صعبة ضد منافسه المعارض.

جاءت تعليقات كليتشدار أوغلو في خضم حملة تشهد استهدافا شخصيا متزايدا.

وقد شهدت الحملة انسحاب مرشح الحزب الثالث محرّم إنجه الخميس، وأعلن الأخير قراره بعد أن استهدفته حملة عبر الإنترنت تضمنت صورا مزيفة له.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز