المجر تهدد بالوقوف في وجه العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا

المصدر: د ب ا

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هددت المجر بمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا.

وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أمس الجمعة على هامش اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في السويد، أنه مادام أكبر بنك في المجر "أو تي بي" مدرجا على القائمة الأوكرانية لمؤيدي الحرب الروسية في أوكرانيا فلن تتمكن الحكومة المجرية من التفاوض بشأن عقوبات جديدة تتطلب المزيد من الضحايا.

وأضاف الوزير أن حقيقة أن أوكرانيا وضعت البنك على القائمة أمر فاضح، وهو لم ينتهك أية قوانين.

وقدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي الجمعة مقترحات بشأن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى حكومات الدول الاعضاء.

وتهدف المقترحات في المقام الأول إلى مكافحة التحايل على الإجراءات الجزائية التي تم إصدارها بالفعل من قبل.

ومع ذلك تم التخطيط أيضا لمزيد من القيود التجارية، التي يمكن أن تؤثر نظريا على أعمال الشركات المجرية.

رفض منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التعليق على تصريحات زيجارتو في مؤتمر صحفي حول الاجتماع الوزاري، وقال إن تصريحات الوزير المجري لم يسمعها أحد.

وقال بوريل إنه مع ذلك، فليس سرا من حيث المبدأ أن المجر لا تؤمن بفاعلية العقوبات ضد روسيا.

وضعت الوكالة الوطنية الأوكرانية للوقاية من الفساد بنك (أو تي بي) المجري على قائمة رعاة الحرب في أوائل مايو، مبررة ذلك بقولها إن فرع بنك أو تي بي الروسي هو أيضا أحد البنوك الرائدة في سوق الخدمات الروسية حتى بعد بدء الحرب.

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