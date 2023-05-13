تعزيزات عسكرية أمريكية في الخليج العربي

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

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أعلنت الولايات المتحدة، أمس، عزمها إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج العربي، في ظل «تهديدات» إيرانية متزايدة لحركة الملاحة. يأتي ذلك في أعقاب احتجاز طهران ناقلتي نفط في مياه الخليج، إحداهما كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي لصحافيين «ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة من التحركات لتعزيز وضعية دفاعنا»، منوّهاً إلى أن «تفاصيل حول هذه التعزيزات ستصدر في الأيام المقبلة».

وشدد كيربي على أن إيران قامت بـ«مضايقة، مهاجمة، أو التدخل» مع 15 سفينة تجارية ترفع أعلام دول أجنبية خلال الأعوام الـ15 الماضية. وجدد كيربي اتهام طهران بتهديد حركة الملاحة في مياه الخليج.

وزاد «لقد رأينا تهديدات إيرانية متكررة، مصادرة بقوة السلاح، وهجمات ضد من يقومون بأعمال شحن، يمارسون حقوق الملاحة وحريتها في المياه الدولية والمياه الاستراتيجية للمنطقة».

وشدد على أن واشنطن «لن تسمح لأي قوى أجنبية أو إقليمية بتهديد حرية الملاحة عبر الممرات المائية للشرق الأوسط بما يشمل مضيق هرمز»، الذي تمرّ عبره خُمس صادرات النفط الدولية.

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