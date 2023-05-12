استمرار القتال في باخموت الأوكرانية وما حولها

المصدر: د ب ا

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واصلت القوات الروسية هجماتها في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا وما حولها أمس الخميس.

وذكرت قيادة الأركان الأوكرانية العامة في تقريرها اليومي مساء الخميس، أن الهجمات الروسية تدعمها طائرات حربية. ولم يتغير الموقف على الجبهة.

ولفتت تقارير إلى شن هجمات روسية جديدة على مارينكا. وأفاد تقرير هيئة الأركان العامة بإحصاء حوالي 30 هجوما للجيش الروسي اليوم في القطاع الشرقي من الجبهات قرب باخموت ومارينكا وليمان.

وفي وقت سابق من الخميس أشارت القوات المسلحة الروسية إلى إحراز تقدم في المعركة في باخموت شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك بعدما أعلن أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية على تطبيق تليغرام مساء الأربعاء أنه تم دفع القوات الروسية للتراجع لمسافة تصل إلى كيلومترين في بعض الأماكن بالقرب من مدينة باخموت المتنازع عليها.

يدور قتال من أجل السيطرة على باخموت منذ شهور ويقول بعض المحللين العسكريين إنه إذا تمكنت روسيا من السيطرة عليها، فإن الطريق إلى المدينتين الرئيسيتين سلوفيانسك وكراماتورسك سيكون مفتوحا أمام قوات موسكو. عندئذ ستقترب أكثر من إطباق سيطرتها بالكامل على منطقة دونتيسك.

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