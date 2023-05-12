أمريكا تجيز بيع مروحيات شينوك بـ 8.5 مليارات دولار إلى ألمانيا

المصدر: ا ب

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أجازت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الخميس، بيع مروحيات طراز "شينوك” بقيمة 8.5 مليارات دولار إلى ألمانيا.

تأتي الموافقة في حين تستمر الحرب بأوكرانيا في فرض ضغط على المخزونات العسكرية للدول الغربية، لكنها لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالصراع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أخطرت الكونغرس بأن الولايات المتحدة تعتزم بيع 60 مروحية من طراز "شينوك” مع محركات وقطع غيار مرتبطة بها - بما في ذلك أنظمة الإنذار من الصواريخ - إلى ألمانيا.

يشار إلى أن "شينوك” من أهم مروحيات الجيش، وتستخدم لنقل القوات والمعدات.

وقالت الخارجية الأمريكية إن عملية البيع تهدف إلى تعزيز قدرة النقل العسكرية لألمانيا و”ردع التهديدات الإقليمية”.

وأوضحت الوزارة أنه ليست هناك نية لاستخدام المروحية في أوكرانيا.

وتابعت "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا”.

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