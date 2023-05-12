حدث وتاريخ.. 12 مايو 2016 المجلس الوطني البرازيلي يُصوِّت بِأغلبيَّة أعضائه على عزل رئيسة الجُمهوريَّة ديلما روسيف 1951الولايات المتحدة الأمريكية تجري تجربة تفجير لقنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي. 1997 توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الروسية والمقاتلين الشيشان هو الأول من نوعه منذ 400 عام. 1912صدور العدد الأول من صحيفة «برافدا» الروسية، التي أصبحت فيما بعد ناطقة باسم الحزب الشيوعي. صورة التاريخ: 12 مايو 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App