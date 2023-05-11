واشنطن تحضّ أرمينيا وأذربيجان على التوصل إلى حل سلمي

المصدر: ا ف ب

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حضّت الولايات المتحدة التي استضافت مؤخرا محادثات بين أذربيجان وأرمينيا الخميس البلدين على الاستفادة من أي مبادرات سلام بعد مواجهات جديدة بين الطرفين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين "نعتقد بأن هذا النوع من العنف يقوّض التقدّم الذي حققته أرمينيا وأذربيجان باتّجاه سلام دائم ويحفظ كرامة" للطرفين.

ودعا زعيمي البلدين اللذين سيلتقيان الأحد في بروكسل لعقد محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي إلى "الاتفاق على إبعاد قواتهما عن الحدود"، بموجب مقترح قدّمه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال المفاوضات التي استضافتها واشنطن في وقت سابق هذا الشهر.

وقال باتيل "نعتقد أنه ما يزال هناك طريق للمضي قدما. نؤمن بوجود حل سلمي".

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