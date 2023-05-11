عقوبة صارمة تواجه المهاجرين إلى أمريكا بلا وثائق

المصدر: أ ف ب

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حذّر مسؤول أمريكي رفيع من عقوبة صارمة قد تواجه المهاجرين إلى أراضي الولايات المتحدة بلا وثائق.

وأوضح وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، أن المهاجرين الذين يدخلون أراضي الولايات المتحدة من دون وثائق مع رفع الضوابط المرتبطة بكوفيد، اليوم، سيواجهون حظراً طويل الأمد، مشيراً إلى أن إمكانية ملاحقتهم قضائياً.

وقال مايوركاس، قبل ساعات على واشنطن سياسة هجرة جديدة مشددة، إن «حدودنا ليست مفتوحة».

وشدد على أن القواعد الجديدة، بموجب القانون المعروف بالبند الثامن، تنص على عواقب مشددة للأشخاص الذين يعبرون الحدود، وإن كان لطلب اللجوء.

وأضاف: «إذا وصل أي شخص إلى حدودنا الجنوبية بعد منتصف الليلة، فسيُفترض أنه غير مؤهل للحصول على اللجوء».

وأكد أنه «سيخضع لعواقب أشد بسبب الدخول بشكل غير شرعي، بما يشمل حظراً مدته خمس سنوات على الدخول مرة جديدة، واحتمال الملاحقة القانونية الجنائية».

وسيتم منتصف، ليل اليوم، رفع قانون البند 42 الذي وُضع في يناير 2020 بموجب حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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