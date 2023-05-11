البرلمان الألماني يوافق على شراء 50 مدرعة «بوما» إضافية للجيش

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني على شراء 50 ناقلة جند مدرعة إضافية من طراز بوما للجيش.

جاء ذلك بعدما أعطى أعضاء اللجنة من الساسة المتخصصين الضوء الأخضر يوم الأربعاء لبرنامج التسلح الذي تعتزم الحكومة الألمانية إنفاق نحو 5ر1 مليار يورو عليه.

ووصف ساسة من الائتلاف الحاكم الموافقة بالأمر المهم لتحديث القوات المسلحة حتى لو كانت بها مشاكل لا يزال يتعين حلها.

من جانبه، قال زباستيان شيفر، عضو اللجنة من حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم، إن "شراء الدفعة الثانية من مدرعات بوما مرتبط بمخاطر مالية كبيرة. ويجب أن تتم الطلبية الآن حتى مع أن النظام لم يتم تجريبه تقنيا بشكل كامل وذلك من أجل سد ثغرات التجهيز في الجيش الألماني".

وأضاف شيفر أن وزارة الدفاع وقطاع الصناعة مطالبان بالعمل على ضمان الأداء الوظيفي الشامل لنظام الأسلحة.

كان مشروع المشتريات تجمد في العام الماضي بعد تعطل كل الـ18 مدرعة طراز بوما الموجودة لدى الجيش الألماني خلال تدريب رماية، لكن تم السماح بمواصلة المشروع بعد تحقيق داخلي.

وستحل المدرعة بوما فائقة الحداثة محل المدرعات الأقدم طراز ماردر التي تم تحديثها مرارا في الوقت الراهن ولا تزال موجودة في الخدمة في الجيش الألماني.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الأربعاء أن محكمة مراجعي الحسابات الاتحادية أعربت عن تحفظات بشأن طلبية مدرعات "بوما" وأوصت بانتظار التحويل الفني إلى طراز محدث قبل شراء المزيد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز