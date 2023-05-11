رغم التوتر بينهما .. ترامب يطل مجدداً عبر قناة سي إن إن

المصدر: ا ف ب

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يُطلّ دونالد ترامب المرشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024 في وقت الذروة مساء الأربعاء عبر قناة سي ان ان التي لطالما وجّه لها الإهانات.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، "أنا في الطريق إلى نيوهامشر. سي ان ان، بث مباشر هذا المساء الساعة 20,00".

واختيار ترامب هذه الولاية المتاخمة لكندا ليس من قبيل الصدفة، ذلك أن نيوهامشر هي من أولى الولايات التي ينظم فيها الحزب الجمهوري الانتخابات التمهيدية أوائل عام 2024.

والفوز في هذه الولاية سيضمن لترامب الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي، زخما قويا لبقية حملته الانتخابية.

لكن ما يثير الدهشة هو اختياره قناة سي ان ان التي تتسم علاقاته بها بكثير من التوتر.

في ظل رئاسته، ضاعف الملياردير الجمهوري هجماته على وسائل الإعلام التي وصف بعضا منها بأنها "عدوة الشعب".

في 2017 نشر ترامب على حسابه في تويتر شريط فيديو يظهر فيه وهو يطرح أرضا مصارعا استُبدِل وجهه بشعار سي ان ان.

وفي 2018 توجه الرئيس الجمهوري السابق إلى أحد صحافيي القناة بالقول "أنت قليل التهذيب وشخص فظيع!" قبل أن يسحب اعتماده موقتا في البيت الأبيض.

وفي أكتوبر الماضي تقدم ترامب بشكوى ضد القناة، متهما إياها بالتشهير به لثنيه عن الترشح لانتخابات 2024، ومطالبا بتعويض قدره 475 مليون دولار.

لكن في عالم إعلامي يشهد تنافسا شديدا، تحتاج القنوات إلى جمهور، وتصرفات ترامب الغريبة تجذب المشاهدين سواء كانت صادمة أو مسلية.

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