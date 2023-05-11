24 ألف عنصر أمن أمريكي على حدود المكسيك

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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نشرت الولايات المتحدة أكثر من 24 ألف عنصر أمن على حدودها الجنوبية مع المكسيك، حيث تخشى حكومة جو بايدن تدفق المهاجرين مع انتهاء مدة سريان الإجراء الذي فرض أثناء الوباء، حسبما ذكر مسؤول بالحكومة الأمريكية أمس.

وقال مسؤول رفيع فضل عدم الكشف عن هويته للصحافيين: «لدينا أكثر من 24 ألف عنصر منتشرين على الحدود، إضافة إلى أكثر من 1100 منسق» من شرطة الحدود.

ويعد ذلك «رقماً قياسياً بالنسبة للأفراد والبنية التحتية والموارد المنتشرة على الحدود من أجل الاستعداد لبضعة أسابيع نتوقع أن تكون صعبة»، بحسب المسؤول. ولا يشمل هذا العدد نشر 1500 جندي على الحدود المكسيكية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى 2500 موجودين أصلاً. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تنوي أيضاً زيادة عمليات الترحيل مع تأمين نحو سبعة آلاف مكان إقامة إضافي في مراكز مخصصة.

ورداً على سؤال في البيت الأبيض، أول من أمس، حول استعداد الولايات المتحدة لمواجهة هذا التبدل التنظيمي، أجاب بايدن: «سنرى. سيثير الفوضى لبعض الوقت».

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