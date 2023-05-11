أوكرانيا تُعلن شنّ هجمات مضادة في باخموت

المصدر: وكالات

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أكد مسؤول عسكري أوكراني كبير الأربعاء أنّ قوات كييف شنّت هجمات مضادة في باخموت، مركز القتال في شرق البلاد، أجبرت القوات الروسية على التراجع في بعض الأماكن.

وتعدّ معركة باخموت، المدينة المدمّرة والتي تسيطر القوات الروسية على حوالي 95 في المئة منها، الأطول والأكثر دموية منذ بداية الحرب في العام 2022.

وفي حين سيطرت القوات الروسية، على أراضٍ بشكل تدريجي وبطيء في باخموت في الأشهر الأخيرة، إلّا انّ المقاومة الأوكرانية لا تزال شرسة في غرب المدينة.

وقال قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر "تلغرام"، نشنّ هجمات مضادة فعّالة. في بعض مناطق الجبهة، لم يتمكّن الجيش الروسي من مقاومة هجوم المدافعين الأوكرانيين وانسحب لمسافة تصل إلى كيلومترين.

من جهتها، أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار عبر "تلغرام" أنّ قوات كييف "لم تفقد موقعاً واحداً في باخموت خلال النهار".

وتعذر راهنا التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وأشار سيرسكي إلى أنّ قواتنا الدفاعية تحافظ على خط المواجهة بشكل موثوق وتمنع الروس من التقدّم. معركة باخموت مستمرّة.

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