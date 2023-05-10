عمران خان متهم بتشويه سمعة الجيش الباكستاني

المصدر: (إسلام أباد - وكالات)

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انتقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، سياسات رئيس الوزراء السابق عمران خان، متهماً إياه بتشويه سمعة الجيش «من دون أدلة»، وذلك إثر اعتقال خان خلال جلسة محاكمته، الأمر الذي أثار تظاهرات احتجاج في عموم باكستان.

وكتب شريف في تغريدة مفصلة على موقع «تويتر»، «ليس لدي شك في أن سياساتك عبارة عن أكاذيب صارخة ومغالطات وهجمات شرسة على المؤسسات». وقال إن عمران خان يزعم الشرعية لإسقاط النظام القانوني والسياسي. وأشار إلى أن تشويه الجيش الباكستاني كمؤسسة كان نموذجاً متكرراً في سياسات خان بعد الإطاحة به من السلطة.

وكانت شرطة إسلام أباد أعلنت في بيان في وقت سابق أمس، أن عمران خان اعتقل في واحدة من العديد من تهم الفساد التي يواجهها. وتسببت عملية اعتقال خان بخروج تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق). وأغلقت طرق قرب إسلام أباد وكذلك في مدينة بيشاور غربي العاصمة.

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