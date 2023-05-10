بوتين: نخب العولمة الغربية تثير الصراعات والانقلابات

المصدر: دبي - البيان- عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

في عرض عسكري مهيب بالساحة الحمراء في موسكو، احتفالاً بالذكرى الـ78 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب اندلعت ضد روسيا مرة أخرى، لكن البلاد هزمت الإرهاب الدولي، وستحمي سكان دونباس وتضمن أمنها.

وقال بوتين: «الحضارة مرة أخرى عند نقطة تحول حاسمة، فقد اندلعت حرب حقيقية مرة أخرى ضد وطننا، لكننا هزمنا الإرهاب الدولي، وسنحمي أيضاً سكان دونباس، وسنضمن أمن وطننا». وأضاف «بالنسبة لروسيا لا توجد شعوب صديقة وغير صديقة لا في الغرب ولا في الشرق».

مؤكداً أن «روسيا تريد أن ترى مستقبلاً سلمياً وحراً ومستقراً، ونعد أيديولوجية التفوق إجرامية وقاتلة. ومع ذلك، لا تزال نخب العولمة الغربية تثير الصراعات والانقلابات الدموية، وتزرع الكراهية، وكراهية روسيا، والقومية العدوانية».

وتابع إن نخب العولمة الغربية «تدمر أيضاً الأسرة والقيم التقليدية التي تجعل الإنسان إنساناً، وكل ذلك من أجل الاستمرار في إملاء القواعد على الشعوب وفرض إرادتها وحقوقها..

يبدو أنهم نسوا ما أدت إليه الادعاءات المجنونة للنازيين للسيطرة على العالم، ونسوا من هزم هذا الشر الفظيع الشامل.. ولم يدخر حياته من أجل تحرير شعوب أوروبا»، في إشارة إلى الانتصار السوفييتي على النازيين في الحرب العالمية الثانية.

معركة مقدسة

وأشار بوتين إلى أنه يوجد عدد من الدول التي تريد خنق أي مراكز تنمية سيادية قائلاً: «هدفهم انهيار وتدمير بلدنا، وشطب نتائج الحرب العالمية الثانية، وأخيراً كسر نظام الأمن العالمي والقانون الدولي، وخنق أي مراكز تنمية ذات سيادة». وقال إن «مواطني روسيا متحدون في معركة مقدسة مع الغرب في شأن أوكرانيا.. وسوف تنتهي بالنصر».

وأشاد بالجنود الروس في أوكرانيا ووصفهم بأنهم أبطال يقاتلون من أجل مستقبل البلاد، وهتف «روسيا، من أجل قواتنا المسلحة الباسلة، من أجل النصر!». وعلت الهتافات في الساحة الحمراء ودوت طلقات المدفعية للتحية وردد المشاركون النشيد الوطني الروسي.

على الجبهة، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ضربات صاروخية على أهداف في أنحاء أوكرانيا الليلة قبل الماضية، ما عطل إمدادات كييف من الذخيرة إلى خط المواجهة وكذلك تحركات القوات. وقالت الوزارة «شنت القوات المسلحة الروسية في الليل هجوماً مكثفاً باستخدام أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى استهدفت ثكنات ومستودعات ذخيرة للعدو».

وأفادت أيضاً بأن القتال مستمر في الجزء الغربي من مدينة باخموت، بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق إن الدفاعات الجوية أسقطت 23 من أصل 25 صاروخ كروز أطلقتها روسيا واستهدفت بشكل أساسي العاصمة كييف في الليل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز