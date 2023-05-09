اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

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أكد مسؤولون من حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أنه الأخير قد اعتقل لدى مثوله أمام محكمة بالعاصمة إسلام أباد لمواجهة الاتهامات في عدد من قضايا الفساد.

وقال فؤاد تشودري، المسؤول البارز في حزب حركة الإنصاف، إن خان ( 72 عاما) اعتقل يوم الثلاثاء في مبنى المحكمة عملاء مكتب المحاسبة الوطني، وهي الهيئة المنوطة بمكافحة الفساد في البلاد.

وأطيح بخان في اقتراع لحجب الثقة في نيسان من العام الماضي، وزعم رئيس الوزراء السابق بأن عزله غير قانوني ومؤامرة غربية، وشن حملة ضد حكومة خليفته رئيس الوزراء شهباز شريف مطالبا بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال تشودري إن خان اقتيد خارج المحكمة إلى سيارة للشرطة، مضيفا أن رئيس الوزراء السابق محتجز الآن لدى قوات الأمن، وندد بالاعتقال ووصفه بأنه ”اختطاف”.

وبثت قناة جيو الباكستانية المستقلة صورا لخان وقوات الأمن تقتاده باتجاه عربة مدرعة غادرت المنطقة.

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