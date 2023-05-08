سقوط مقاتلة هندية فوق منطقة سكنية ومقتل مدنيين

المصدر: د ب ا

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ذكر تقرير اليوم الاثنين أن طائرة من طراز ميج 21 تابعة للقوات الجوية الهندية تحطمت في منطقة هانومانجاره في ولاية راجستان، مما أسفر عن مقتل مدنيين كانا على الأرض. مع ذلك، نجا قائد الطائرة من الحادث.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن الطائرة أقلعت من قاعدة سوراتجاره الجوية، وأبلغ قائد الطائرة عن وجود عطل فني بعد فترة قصيرة من إقلاعها. ووفقا للصحيفة فإن سيدتين لقيتا حتفهما إثر سقوط الطائرة على منزل في باهلول.

وقالت القوات الجوية الهندية في بيان" تحطمت طائرة ميج 21 تابعة للقوات بالقرب من سوراتجاره خلال مهمة تدريبية دورية صباح اليوم. وقد تمكن قائد الطائرة من الخروح من الطائرة سالما، حيث أصيب بإصابات طفيفة. وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث".

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