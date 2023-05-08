روسيا تحبط هجمات بطائرات مسيرة عشية الاحتفال بعيد النصر

المصدر: عواصم - وكالات

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قالت موسكو، التي تستعد لاحتفالات يوم النصر غداً: إنها أحبطت هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة، في مطار بمقاطعة إيفانوفو، كما دمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، فيما أفادت وزارة الدفاع بأن قواتها حققت مزيداً من المكاسب على الأرض في مدينة باخموت، إذ سيطرت على «قطاعين سكنيين» في الجزأين الغربي والشمالي الغربي بالمدينة.

وذكر مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس. في بيان أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي، بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية، محاولة لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، خططت له دائرة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، بمطار سيفيرني العسكري في إيفانوفو باستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات».

وبحسب مركز العلاقات العامة، فإنه تم اعتقال الطيار ومجموعة المخربين الذين تجندهم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، بعد نزولهم في مقاطعة تولا وقت تسليم الأسلحة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس: إن الدفاعات الجوية الروسية رصدت 22 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق البحر الأسود الليلة قبل الماضية. وأعلنت الإدارة الروسية في شبه جزيرة أنها صدت خلال الليل قبل الفائت غارات شنتها عشر طائرات مسيرة أوكرانية على سيفاستوبول. وأكدت إسقاط المسيرات وأنه «لم تتضرر أي من البنى التحتية في المدينة».

من جانبها، قالت كييف إن روسيا تواصل هجماتها الصاروخية على أوكرانيا، واستهدفت موقعاً صناعياً في منطقة ميكولايف بجنوب البلاد.

وقال فيتالي كيم، حاكم ميكولايف: إن أحد المباني وأرضاً تابعة لشركة لم يحددها تعرضا لأضرار خلال الليل بعدما استهدفت قاذفات قنابل روسية بعيدة المدى منطقته بصواريخ كروز طراز كيه.إتش-22.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تمت السيطرة على منطقتين أخريين في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، بدعم من القوات الروسية المحمولة جواً. وقال بيان للوزارة: «في اتجاه دونيتسك، استولت كتائب هجومية على منطقتين في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من مدينة أرتيموفسك (باخموت بالأوكرانية).

وأكد رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أنه تلقى وعداً من الجيش الروسي بالحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر، بعدما هدد بسحب قواته من باخموت بسبب نقص في الذخيرة.

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