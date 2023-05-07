إطلاق نار على سيارة سفير تركيا في السودان

المصدر: ( أنقرة - د.ب.أ)

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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس، أن بلاده تعمل على نقل سفارتها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان مؤقتاً، وذلك في ظل تواصل الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفي أعقاب إطلاق النار على سيارة السفير التركي بالسودان.

وشدد أوغلو على عدم وجود أي إصابات لأي من السفير أو الحرس أو القوات الخاصة جراء حادثة إطلاق النار التي استهدفت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو، وفقاً لوكالة أنباء (الأناضول) التركية. وأوضح في تصريحات صحافية، أمس، أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجري وسط المدينة. ولفت إلى أن الاشتباكات تشتد أحياناً في الشوارع المحيطة بالسفارة التركية.

وأضاف: «لذلك لم نستطع تقديم بعض الخدمات بسرعة لمواطنينا خاصة في الأيام الأولى، حتى أن أحد المواطنين الذين لجأوا إلى منزل في شارع قريب وجد صعوبة في الوصول إلى السفارة». وأشار إلى وجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، وإلى اتهام كل طرف للآخر بانتهاكه، مبيناً أنهم قرروا نقل السفارة مؤقتاً إلى مدينة «بورتسودان» من أجل سلامة السفارة والموظفين فيها.

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