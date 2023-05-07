سفينة إسبانية تنقذ 162 أوروبياً ورعايا آخرين

المصدر: دبي - البيان،بروكسل - د.ب.أ

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أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. أحمد الديك، أن الدفعة الرابعة من الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من السودان ستتجه صباح اليوم الأحد من جدة إلى مطار القاهرة في طريقهم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة، وعددهم 65 فلسطينياً، بينهم طلاب، فيما أنقذت سفينة حربية إسبانية 162 من مواطني دول الاتحاد الأوروبي ورعايا من دول أخرى من السودان.

ونقل راديو بيت لحم عن الديك قوله إنه «من المقرر أن تغادر دفعة أخرى من أبناء شعبنا من ما تم إجلاؤهم من الخرطوم، حيث سيتحركون من ميناء بورتسودان باتجاه الأراضي المصرية في طريقهم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة».

ومن جديد عبر السفير د. أحمد الديك عن شكر وعرفان وامتنان فلسطين للمملكة العربية السعودية ولجمهورية مصر العربية وللمملكة الأردنية الهاشمية على جميع أشكال الدعم وتوفير الإمكانيات اللوجستية والتسهيلات والضيافة التي قدمتها لتمكين دولة فلسطين من إجلاء رعاياها من السودان عبر أراضيها.

عملية استثنائية

في الأثناء، أنقذت سفينة حربية إسبانية 162 من مواطني دول الاتحاد الأوروبي ورعايا من دول أخرى من السودان، ومن بينهم مواطنون من ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا، حسبما قال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي الليلة قبل الماضية.

واتجهت السفينة الحربية الإسبانية «رينا صوفيا» إلى المملكة العربية السعودية. وتم تنظيم عملية الإجلاء بواسطة خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، التي تدير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد. وتعتبر العملية استثنائية بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار إلى مكان آمن بواسطة الطيران أو سفن أخرى في الأسابيع الأخيرة.

وكتب جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وهو إسباني الجنسية، «أشكر إسبانيا لتنفيذها عملية إجلاء بحري بالفرقاطة رينا صوفيا». وأضاف «حتى الآن، تم إجلاء نحو 2500 من مواطني الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بواسطة عمل أوروبي مشترك».

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