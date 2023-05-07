هل واشنطن على استعداد للتعايش السلمي مع الصين؟

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرى الباحث ومسؤول المخابرات الأمريكية السابق بول هير أن المسار السلبي الأخير في العلاقات الأمريكية - الصينية يسلط الضوء على سؤال مهم للغاية، هو:

هل لا يزال من الممكن تحقيق تعايش سلمي بين الدولتين؟ أم أنه مُقدّر للولايات المتحدة والصين أن تشهدا علاقات عدائية متبادلة؟ وما الهدف الذي لا يزال من الممكن السعي لتحقيقه من خلال إحياء دبلوماسية جوهرية بين بكين وواشنطن؟

ويوضح هير، الزميل البارز غير المقيم بمجلس شيكاغو للشؤون العالمية، ومسؤول المخابرات الأمريكية السابق لمنطقة شرق آسيا، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، أن المزاعم المتكررة بأن «حرباً باردة» جديدة بدأت في الظهور تعيد إلى الأذهان بوضوح سابقة أمريكية - سوفييتية.

سياسة الاحتواء

والعديد من مثل هذه الدروس يمكن استخلاصه من كتاب السيرة الذاتية الجديدة الذي نشره فرانك كوستيجليولا، أستاذ التاريخ بجامعة كونيتيكت الأمريكية، عن جورج كينان، رائد سياسة «الاحتواء الأمريكية للاتحاد السوفييتي».

ومن الموضوعات الرئيسية في الكتاب فشل كينان خلال النصف الأخير من حياته في إقناع خلفائه من صناع السياسات في واشنطن بأن الاحتواء ليس هدفه أن يكون استراتيجية عسكرية، وإنما المقصود منه أن يكون شرطاً أساسياً للتفاوض على شروط تحقيق تعايش سلمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

وكان كينان يركز على ما يرى أنه تقييد للقوة الأمريكية وما يتطلبه من نوع من التوافق مع السوفييت حتى يمكن للولايات المتحدة تكريس اهتمام وموارد كافية للتعامل مع التحديات الأمريكية الداخلية. وباختصار كان كينان يدعو لمزيج من «الصبر، والتضحية، وضبط النفس».

وإذا كان كينان فشل في جهوده بإقناع واشنطن وموسكو بالتغلب على الديناميكية التفاعلية بينهما والتوصل إلى أسلوب عمل دبلوماسي، ربما كان من شأنه أن يخفف أو ينهي الحرب الباردة، يتمثل السؤال الآن فيما إذا كانت الفرصة لا تزال سانحة بالنسبة لواشنطن وبكين للتفاوض على أسلوب عمل مماثل قبل الدخول في حرب باردة أخرى، أو ما هو أسوأ.

فائدة متبادلة

وقد يكون حقيقياً أن تحقيق علاقات ذات فائدة متبادلة وتعايش سلمي بين الولايات المتحدة والصين أمر بعيد المنال اليوم كما كانت رؤية كينان بالنسبة لتحقيق الولايات المتحدة «تسوية مشرفة» مع الاتحاد السوفييتي منذ 50 عاماً. وفي ظل مستويات عدم الثقة المتبادلة، والسياسات المحلية لهما، قد لا يكون لدى قادة الدولتين استعداد لتحمل مخاطر التوصل لتوافق متبادل.

وتساءل هير: هل هم على استعداد لتحمل مخاطر عدم القيام بذلك، أو رفض القيام بذلك؟ ويبدو أن الدولتين تقدران أنهما تدخلان منافستهما من موقف قوة، إن لم يكن لدى كل منهما اعتقاد بأن له اليد العليا، لكن من المؤكد تقريباً أن كلاً منهما يبالغ في تقدير قوته، ويقلل من قيمة قوة الطرف الآخر. وواشنطن بوجه خاص تواجه خطر تجاهل وجود اختلاف كبير بين الصين اليوم والاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز