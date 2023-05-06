برلسكوني يلقي أول خطاب مصوَّر منذ إيداعه المستشفى

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بأول تصريحات علنية له منذ إيداعه المستشفى قبل شهر.

وألقى برلسكوني كلمة مصورة أمام حزبه السياسي «فورزا إيطاليا» اليوم، وهو جالس على مكتب أقيم داخل المستشفى ومحاط بعلمي إيطاليا والاتحاد الأوروبي، ما حظي بترحيب حار من الحضور في مؤتمر الحزب بميلانو.

وأشار رئيس الوزراء السابق وقطب الإعلام، البالغ من العمر 86 عاماً، إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ إيداعه المستشفى التي يرتدي فيها معطفاً وسترة.

وأكد برلسكوني لأعضاء «فورزا إيطاليا» أن الحزب «ركيزة أساسية ومخلصة» للأغلبية الحاكمة بقيادة حزب «أخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء الحالية جورجيا ميلوني.

وأعرب عن فخره بإنجازات الحكومة حتى الآن، بما فيها خفض الضرائب على الرواتب.

كان برلسكوني قد أودع مستشفى سان رافاييل في ميلانو بعد إصابته بعدوى في الرئة في 5 أبريل الماضي، وكشف الأطباء لاحقاً أنه مصاب أيضاً بسرطان الدم المزمن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز