سر ارتباط "حجر القدر" بتتويج ملوك بريطانيا

المصدر: دبي - سيد الضبع

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يعد "حجر القدر" التاريخي، جزءًا لا يتجزأ من احتفالات تتويج ملوك بريطانيا على مر التاريخ، حيث يتم احضاره عند كل احتفال من قلعة إدنبرة في اسكتلندا إلى كنيسة و"ستمنستر أبي" بلندن، لإتمام مراسم التتويج التي لا يمكن أن تكتمل بدونه.

وحجر "سكون" ، المعروف أيضا باسم "حجر القدر" أو "حجر التتويج نسجت أساطير عديدة حول قدسيته ، وهو كتلة مستطيلة من الحجر الرملي الأحمر، استُخدم منذ قرون في تتويج ملوك اسكتلندا، وهو يزن 152 كلغ، وموجود في غرفة التاج بقلعة إدنبرة في اسكتلندا وتم نقله بواسطة فريق من الخبراء، قبل تتويج تشارلز ملكا، مباشرة، حيث ستتم إعادته إلى اسكتلندا، بواسطة مؤسسة "البيئة التاريخية في اسكتلندا التي تتولت ترتيب نقله إلى وستمنستر أبي وإعادته مرة أخرى.

ووفقاً لبعض الأساطير تأتى قدسية هذا الحجر المعروف بسلم يعقوب لدى الرهبان من الرواية التوراتية التي تقول إن النبي يعقوب اتخذه وسادة له عندما غفا وشاهد تلك الرؤية المرتبطة بسلم نحو الجنة وعندما استيقظ من النوم مسح الحجر بالزيت واحتفظ به كذكرى وإشارة الى النبوة المتوارثة.



وزعمت الأساطير أنه مع مرور الأيام حمله أبناء النبي يعقوب إلى مصر وظل هناك إلى أن أخذه الإسبان معهم الى أيرلندا واستخدمه ملوك اسكتلندا في مراسم التتويج ككرسي لهم واحتفظوا به حتى يومنا هذا.

وظل حجر القدر الذي نشبت بسببه الحروب رمزاً للملكية الأسكتلندية لعدة قرون، ثم استولت عليه القوات الإنجليزية، بقيادة الملك إدوارد الأول، عام 1296، وتم نقله إلى وستمنستر أبي، وإدوارد الأول، المعروف باسم "مطرقة الاسكتلنديين"، بنى عرشه على الحجر، لإظهار أنه غزا اسكتلندا.

وبقي الحجر هناك لمئات السنين، حتى قام قوميون اسكتلنديون بسرقته من وستمنستر آبي عام 1950، وأعادوه إلى اسكتلندا، ليتم العثور على الحجر بعد ثلاثة أشهر، ونقله مرة أخرى إلى كنيسة وستمنستر آبي، في الوقت المناسب لتتويج إليزابيث الثانية عام 1953، وظل هناك حتى عام 1996.

وفي العام 1996 تم الاحتفال بالذكرى السنوية السبعمائة لإزالة الحجر من اسكتلندا، حيث تمت إعادته بموافقة الملكة ووضعه في قلعة إدنبرة في يوم القديس أندرو.

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