450 مليون إسترليني يضيفها السائحون لخزينة بريطانيا

المصدر: دبي - سيد الضبع

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سيضيف التدفق الهائل للسياح على العاصمة البريطانية لندن لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث اليوم السبت الموافق 6 مايو، ، إلى جانب الإنفاق الاحتفالي من قبل السكان، دفعة تقدر بنحو 450 مليون جنيه إسترليني لقطاعي التجزئة والضيافة في العاصمة.

ووفقاً لما أعلنته الحكومة البريطانية بلغ عدد الزوار خلال الأسبوع المنصرم نحو 30 ألف زائر أجنبي إضافي، أي ما يعادل عدد سكان مدينة بحجم وندسور، وهو ما سيضفي مزيداً من الحضور على الحدث الكبير بجانب سكان المملكة المتحدة.

وأفاد رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل في تصريح لصحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أمس الأول الخميس بأن "العالم سيراقب لندن عن كثب وأنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف سائح أجنبي في حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا في كاتدرائية "وستمنستر أبي"، مؤكداً حجز جميع الفنادق والغرف السياحية.

وأضاءت ساعة "بيج بن" الليلة الماضية بصور للزهور الوطنية للدول الأربع، انجلترا وويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية، معروضة على المعلم البريطاني الأشهر باللون الأحمر والأبيض والأزرق، الألوان الوطنية ، وظهرت أيضًا كلمات النشيد الوطني، ليحفظ الله الملك.

كما كشفت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" عن ارتفاع حجوزات إقامة الزائرين الأجانب بنسبة 75.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان إجمالي عدد الوافدين إلى لندن، بما في ذلك من جميع أنحاء المملكة المتحدة، أعلى بنسبة 47.4 في المائة عن العام الماضي، مضيفة أن ذلك سيؤدى إلى إنفاق يقدر بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من الزوار الأجانب وحدهم على الإقامة وتناول الطعام في الخارج والتسوق.

ولكن إذا تمت إضافة الإنفاق الإضافي على الحفلات في الشوارع والمشروبات والوجبات من قبل سكان لندن والتذكارات، فقد يصل الإجمالي إلى أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لتوقعات منفصلة صادرة عن مراكز الأبحاث.

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