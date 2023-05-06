تعرف على برنامج حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

المصدر: دبي – سيد الضبع

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد المملكة المتحدة اليوم لتنصيب الملك تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا وسط حفل تتويج موسع سيتم تنظيمه بكنيسة ويستمنستر بالمملكة المتحدة، وفق مواعيد فائقة الدقة، حيث سيبدأ في تمام الساعة 05.00 بتوقيت غرينتش (06.00 بالتوقيت المحلّي) فتح مواقع المشاهدة على امتداد مسار الموكب أمام الجمهور، وسيحظى أوائل الواصلين بأفضل مكان للاستمتاع بالمشهد

ومن الساعة 06.15 إلى الساعة 07.30 بتوقيت غرينتش سيبدأ وصول المدعوّين إلى نقاط التفتيش الأمنية، ومن الساعة 08.30 إلى الساعة 09.30 بتوقيت غرينتش: وصول رؤساء الدول والحكومات الأجنبية والوزراء ورؤساء الوزراء السابقين وأفراد من العائلات الملكية الأجنبية والعائلة الملكية البريطانية.

وفي تمام الساعة 09.20 بتوقيت غرينتش: سيتم انطلاق موكب الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا من قصر باكنغهام في "عربة اليوبيل الماسي" التي استُخدمت لأول مرة في عام 2014 وتجرّها ستة خيول، حيث سيسير الموكب في جادّة ذي مول الطويلة حتى ميدان "ترافالغار"، ثم سيعبر وايت هول، حيّ الوزارات، قبل أن يصل إلى الكنيسة.

والساعة 10.00 بتوقيت غرينتش: يدخل تشارلز وكاميلا الكنيسة من الباب الكبير الغربي سيرتدي تشارلز رداء دولة، وهو رداء طويل مطرّز بالمخمل القرمزي، والساعة 11.00 بتوقيت غرينتش: سيتمّ تتويج تشارلز الثالث، حيث يضع رئيس أساقفة "كانتربري" على رأسه تاج القديس إدوارد، المصنوع من الذهب الخالص والمرصّع بالياقوت والجمشت والروبي والمغطّى بقماش من المخمل الأرجواني.



وللاحتفال بهذه اللحظة، تُنفخ الأبواق وتُطلق أعيرة نارية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتّحدة، وبعد ذلك وفي تمام الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش: ستبدأ مراسم ختام الحفل.

وسيغادر الملك الكنيسة مرتدياً رداء جدّه جورج السادس، المصنوع من مخمل حريري أرجواني والمطرّز بالذهب، ويضع على رأسه تاج إمبيريال ستيت المرصّع بـ 2868 ماسة و17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة وأربعة أحجار من الروبي.

بعدها، ينطلق الموكب لينقل الملك وقرينته الملكة إلى قصر باكنغهام على متن العربة الذهبية، وهي عربة تستخدم في كل تتويج منذ وليام الرابع في عام 1831 وستجرّ هذه العربة ثمانية خيول نظراً لوزنها البالغ أربعة أطنان

ومن المقرر وصول تشارلز وكاميلا إلى قصر باكنغهام في تمام الساعة 12.33 بتوقيت غرينتش وفي الساعة 12.43 بتوقيت غرينتش: تُقدّم لهما التحية الملكية من عناصر في القوات المسلّحة في حدائق القصر.

حوالي الساعة 13.15 بتوقيت غرينتش: يظهر الملك وقرينته الملكة كاميلا وأفراد من العائلة الملكية على شرفة القصر لمتابعة طلعات جوية احتفالية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز