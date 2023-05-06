اليوم.. بريطانيا تتوج تشارلز الثالث ملكاً بتقاليد تعود إلى 100 عام

المصدر: دبي – سيد الضبع

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كشف قصر بكنجهام عن مراسم حفل تتويج تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا العظمى وسط حضور عالمي مكثف، ومتابعة دولية من مختلف الوسائل الإعلامية، إلا أن المراقبين أكدوا أن تلك المراسم ستكون أقل حجما من حفل تتويج الملكة الراحلة إليزابيث، لكنها في الوقت نفسه ستظل حافلة بالكثير من المظاهر التي تعكس تقاليد تعود إلى ألف عام.

ووفقاُ لما كشفه القصر، فإنه للمرة الأولى في التاريخ، سيمنح الشعب البريطاني دوراً فاعلاً في مراسم تتويج ملك بريطانيا، حيث سيطلب ممن سيحضرون أو يتابعون الحفل أداء قسم الولاء للملك الجديد.

وسيحل الولاء الجماهيري للملك محل إشهار الولاء التقليدي، الذي كان يؤديه الأقران، حيث يتعهد الأقران الورثة بتقديم الولاء للملك المتوج وهم جالسون أمامه في خط واحد.

وخلال الحفل، سيطلب ويلبى من كل الأشخاص ذوي النوايا الحسنة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والممالك والأقاليم بتقديم ولائهم بقلوبهم وبأصواتهم، لملكهم الذي لا شك فيه، والمدافع عن الجميع.

ويأتي نص القسم الذي سيطلب من البريطانيين ترديده، على النحو التالي: "أقسم بأن أعطى الولاء الحقيقي لجلالتك ولورثتك وخلفائك وفقا للقانون، وليساعدني الرب"، ليقول رأس الكنيسة في إنجلترا بعدها: "حفظ الله الملك" وسيكون البريطانيون مطالبون بالرد عليه: "فليحفظ الله الملك تشارلز، وليحيا الملك للأبد."

من بين التفاصيل التي أعلن عنها قصر بكنغهام أن ملك بريطانيا تشارلز سيرتدى ثياباً مخملية من الحرير القرمزي والأرجواني اللون في حفل تتويجه اليوم وهي ثياب ارتداها جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937



جواهر التاج الملكية

وخلال مراسم حفل التتويج ستُقدم مجموعة مذهلة من جواهر التاج الملكية التي عادة ما تُحفظ في برج لندن إلى الملك تشارلز خلال الحفل، ما يكرس انتقاله بشكل رسمي من أمير إلى ملك، إلى جانب عددًا من العناصر الأخرى التي ستستخدم خلال مراسم التتويج والتي تتضمن:

تاج القديس إدوارد: وهو تاج مزين بـ 444 حجرًا كريمًا، بينها الياقوت الأحمر، والياقوت الأزرق، والجمشت، وهو يزن 2.23 كيلوغرامات ويعلوه كرة تمثل الأجرام السماوية وصليب، يمثلان معاً العالم المسيحي.

تاج الدولة الإمبراطوري: وهو مزين من الأمام بصليب يحمل ياقوتة الأمير الأسود، وهي حجر كريم أحمر اللون يزن 170 قيراطًا، ومرصع بـ2.868 ماسة، بينها ماسة كولينان الثاني الضخمة، التي تزن 317.4 قيراطًا.

الأمبولة الملكية وملعقة التتويج: وهي عبارة عن قارورة ذهبية على شكل نسر بأجنحة ممدودة تحتوي على زيت مقدس يستخدم لدهن الملك، إذ يصب رئيس أساقفة كانتربري الزيت من القارورة على ملعقة التتويج المطلية بالفضة، ويدهن كل من يدي الملك وصدره.

الكرة الملكية: تتكون من نصفين مجوفين من الذهب، ومرصعة بـ365 ماسة، و18 ياقوتة، و9 زمردات، 9 ياقوتات زرقاء، والكثير منها من الأحجار الكريمة الأصلية.

سيف القرابين: يحتوي السيف على نصل من الفولاذ، مطليًا بالذهب ومرصعًا بالزمرد والياقوت والألماس، يُحفظ هذا السيف في غمد من الجلد مطليًا بالذهب ومزينًا بزخارف متشابكة.

صولجان السيادة مع الصليب: يمثل هذا الصولجان السلطة الدنيوية للملك.

يشار إلى أن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث اليوم السبت، ستشهد حضور نحو 2200 ضيف، من بينهم 203 من زعماء وكبار القادة حول العالم، فضلًا عن 400 شاب ممثلين لمنظمات خيرية بالبلاد.

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