الفيضانات تقتل 164 شخصاً في شرق الكونغو

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي ما لا يقل عن 164 شخصا حتفهم بعد فيضانات شديدة وانهيارات أرضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفاد ناشط محلي في مجال المجتمع المدني اليوم الجمعة.

وقال أدرين زوادي مدير منظمة المجتمع المدني في مقاطعة ساوث كيفو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المحتمل زيادة العدد، إذ تستمر عملية البحث عن مفقودين وأشخاص طمرهم الطين والأوحال.

ولم تؤكد هيئات حكومية على الفور عدد ضحايا ارتفاع مياه السيول، التي أثرت بشكل خاص على المقاطعة، خلال الموسمين المطيرين من العام. ومن المتوقع أن يمتد الموسم المطير الحالي إلى أيام الشهر الجاري.

وتعرضت مؤخرا أيضا دولتا رواندا وأوغندا المجاورتان، لفيضانات عارمة، ما تسبب في وفاة 127 شخصا و6 أشخاص على التوالي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز