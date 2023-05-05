ألمانيا تتعهد بدعم كييف مهما استغرقت الحرب مع موسكو

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الجمعة بأن برلين ستواصل دعمها لأوكرانيا في الصراع مع روسيا "مهما استغرق ذلك"

وقال بيستوريوس بينما كان يزور جنودا أوكرانيين في موقع عسكري ألماني في كليتس في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق البلاد: "أساند ذلك وأقولها مرة بعد مرة وباقتناع تام: سنساند أوكرانيا بكل ما هو ممكن، مهما استغرق الأمر". ورافق بيستوريوس، نظيره الدنماركي ترويلس لوند بولسين.

ويتولى مدربون ألمان ودنماركيون تدريب جنود أوكرانيين، ويشمل التدريب استخدام وصيانة نظام الأسلحة في موقع الجيش الألماني في منطقة كليتس بشرق البلاد.

ويقوم المدربون هناك بتعليم الجنود الأوكرانيين وتدريبهم على كيفية تشغيل دبابات ليوبارد1 أيه5 القتالية الرئيسية وصيانتها.

ويقدم فنيون من قطاع صناعة الأسلحة دعما لبرنامج التدريب.

وتمول ألمانيا، بالتعاون مع هولندا والدنمارك، أيضا إصلاح حوالي 100 دبابة من الدبابات القتالية من مخزون الصناعة.

وعبر بولسين عن أمله في تقديم دعم مشترك لأوكرانيا في مجالات أخرى.

وخلال زيارتهما، أجرى بيستوريوس ولوند بولسين محادثات مع مدربين وجنود أوكرانيين. ويعتبر الموقع بمثابة المحور المركزي لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا في ألمانيا.

وحتى الآن تم تدريب أكثر من 3 آلاف جندي أوكراني. وبحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 9 آلاف جندي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز