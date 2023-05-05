تعرُّض رئيس وزراء إيطاليا السابق لاعتداء خلال فعالية

المصدر: أ ب

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تعرَّض رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، لاعتداء خلال فعالية.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية، اليوم، أن كونتي تعرَّض للاعتداء أثناء ظهوره في فعالية رسمية في توسكانا من رجل يحتج على عمليات إغلاق في إيطاليا وغيرها من القيود لاحتواء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وذكرت وكالة أنباء «لابريس» أن الرجل لكم كونتي بوجهه، واعتقلت سلطات إنفاذ القانون المهاجم على الفور، ولا يبدو أن كونتي قد تعرض لأذى خطير.

وقال كونتي، في بيان: «المعارضة مشروعة، لكن هذه المظاهر العنيفة تخرج عن السياق الديمقراطي».

وعبَّرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن تضامنها مع كونتي، وأدانت كل أشكال العنف.

يُذكر أن كونتي وضع البلاد قيد إغلاق صارم أوائل مارس، وأشرف على بدء حملة التطعيم في إيطاليا.

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