أوكرانيا تُسقط مسيّرة تابعة لها فوق كييف بعد فقدان السيطرة عليها

المصدر: أ ف ب

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إثر سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط مسيّرة تابعة له فوق كييف الخميس بعدما فقد السيطرة عليها.

وكانت انفجارات قد دوّت لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة في كييف التي شهدت ليل الأربعاء-الخميس سلسلة هجمات.

وليل الخميس جاء في بيان لسلاح الجو الأوكراني "قرابة الساعة 20,00 (17,00 ت غ) خرجت مسيّرة جوّية من طراز بيرقدار تي بي 2 عن السيطرة خلال طلعة روتينية في أجواء كييف... تم تدمير الهدف".

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية ترجّح أن يكون خلل تقني قد تسبب بفقدان السيطرة على المسيّرة.

وكان صحافيو وكالة فرانس برس قد شاهدوا مسيّرة تحاول الدفاعات الجوية إسقاطها، فيما أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن "الدفاع الجوي تم تفعيله".

ورأى الصحافيون سحابة دخان أسود في الهواء.

وأبلغ رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن "انفجارات وحرائق في منطقة سولوميانسكي في العاصمة" محذرا من احتمال وجود حطام طائرات مسيّرة.

وشهدت كييف موجة هجمات ليل الأربعاء الخميس.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرغي بوبكو صباح الخميس "لم تشهد مدينتنا ضربات مكثفة كهذه منذ بداية هذه السنة".

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