ألمانيا تحقق في نشر تفاصيل زيارة زيلينسكي المقبلة

المصدر: د ب ا

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أعلنت شرطة برلين أمس الخميس، أنها فتحت تحقيقا في كيفية ظهور تفاصيل زيارة محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لألمانيا في الصحافة.

وقالت الشرطة في بيان لها الخميس: "في الصباح ظهر مقال في صحيفة يومية في برلين يزعم أن تلك الأخبار نقلت عن أحد أفراد شرطة برلين. واحتوي التقرير الصحفي على تفاصيل سرية لعملية مخطط لها".

وعادة ما يتم إحاطة رحلات زيلينسكي إلى الخارج بالسرية حتى اللحظة الأخيرة لأسباب أمنية. ولم تعلق الحكومة الألمانية على تقارير عن زيارة زيلينسكي المزمعة إلى برلين.

وفي خطوة غير معتادة، أكدت شرطة برلين التقرير ردا على تساؤلات من وكالات أنباء أخرى، بينها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ودافعت الشرطة الخميس عن هذا القرار، قائلة إن تسريبا غير مصرح به كشف بالفعل تفاصيل الزيارة.

وقال البيان إن الشرطة "لم تقدم أبدا أي معلومات من شأنها أن تعرض زيارة الدولة للخطر ... وإنه ردا فقط على استفسارات تستند إلى تقارير إعلامية سابقة، أكد المكتب الصحفي لشرطة برلين العملية القادمة".

وأكدت قائدة الشرطة باربرا سلوفيك أنه "من غير المحتمل أن يُقدِم رجل شرطة واحد - على الأقل وفقا لتقرير الصحيفة - بالإضرار بسمعة شرطة برلين على الصعيدين الوطني والدولي بهذه الطريقة المخزية".

ووصف سفير أوكرانيا في برلين أوليكسي ماكييف تسرب المعلومات السرية المتعلقة بزيارة زيلينسكي المحتملة لألمانيا بالأمر "المؤسف للغاية".

وقال ماكييف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الخميس، خلال زيارة لمدينة فرانكفورت-ان-در-اودر، شرقي ألمانيا، إن أمن رئيس الدولة أمر خطير، ولا يجب أن يحدث شيء من هذا القبيل.

وأضاف السفير: آمل بشدة أن نجد مخرجا"، وأوضح أنه لا يستطيع التعليق على هذا الأمر أكثر من ذلك.

وجاء تصريح ماكييف أثناء وجوده في المدينة المتاخمة للحدود البولندية، حيث زار جامعة فيادرينا الأوروبية، وتبادل وجهات النظر مع الطلاب.

وذكرت صحيفة "بي زد" المحلية في برلين الأربعاء أن شرطة العاصمة الألمانية تجري استعدادات سرية لزيارة محتملة يقوم بها زيلينسكي للبلاد يومي 13 و14 مايو الجاري.

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