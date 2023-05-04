اتصالات أمريكية مكثفة بشأن صحافي مفقود في سوريا

المصدر: (واشنطن - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، إن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع سوريا ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحافي الأمريكي، أوستن تايس، الذي اختفى قبل 10 سنوات.

وقال بلينكن في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»: «نجري اتصالات مكثفة فيما يتعلق بأوستن.. مع سوريا، ودول أخرى.. نسعى لإيجاد طريقة لإعادته إلى الوطن. ولن نتوقف حتى يتحقق ذلك».

فيما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين في الشرق الأوسط، مطلعين على الجهود الأمريكية، أن إدارة بايدن جددت المحادثات المباشرة مع سوريا بشأن تايس وأمريكيين آخرين.

ورداً على سؤال حول موضوع تايس، قالت المتحدث باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إنها لا تستطيع تأكيد أي اجتماعات.

وخطف تايس، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، في أغسطس 2012 بدمشق خلال تغطيته للأحداث السورية. وكان يبلغ من العمر 31 عاماً في ذلك الوقت. فيما «تعتقد» عائلته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزاً في سوريا. كما لا تزال هوية خاطفي تايس مجهولة، إذ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح العام الماضي أن واشنطن تعرف «على وجه اليقين» أن الحكومة السورية احتجزت تايس في بعض الفترات. بينما نفت الحكومة السورية خطف تايس أو احتجازه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز