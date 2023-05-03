زيلينسكي: لم نهاجم بوتين

المصدر: ا ف ب

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نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء اتهام موسكو لكييف بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما اعلنت إسقاط مسيرتين كانتا تستهدفان الكرملين.

وصرح زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه في دول شمال أوروبا في هلسنكي "لم نهاجم بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل على أراضينا وندافع عن قرانا ومدننا".

واضاف "لا نهاجم بوتين أو موسكو. لا نملك ما يكفي من الأسلحة للقيام بذلك".

واعلنت روسيا الاربعاء أنها اسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان الكرملين معتبرة أن ذلك محاولة "إرهابية" أوكرانية لاغتيال بوتين، ومؤكدة أنه بخير ولم تسقط إصابات.

وسئل زيلينسكي عن سبب اتهام موسكو لكييف فأجاب أن "روسيا لم تحقق انتصارات".

وشارك زيلينسكي الاربعاء في قمة بهلسنكي ضمت قادة دول شمال أوروبا الخمس.

من جانبه دعا الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف الاربعاء الى "تصفية" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردا على هجوم مفترض بمسيرتين استهدف الكرملين ونسبته موسكو الى كييف التي نفت أي ضلوع لها.

وكتب مدفيديف، وهو حاليا المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي، على تلغرام "بعد الاعتداء الارهابي اليوم، لم يبق خيار سوى تصفية زيلينسكي جسديا مع زمرته".

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