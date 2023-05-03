حرب ملاحقة ومداهمات بين الشرطة الألمانية وعصابة مافيا إيطالية

المصدر: أ ب

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ألقت الشرطة الألمانية القبض على عشرات المشتبه بهم خلال حملة مداهمات شملت عدة منازل في أنحاء ألمانيا صباح الأربعاء في محاولة لتضييق الخناق على عضو عصابة الجريمة المنظمة الإيطالية، ندرانغيتا.

وقال ممثلو الادعاء في بيان مشترك إن أكثر من ألف شرطي شاركوا في تفتيش عشرات المنازل والمكاتب والمتاجر في ولايات بافاريا، ونورد راين فيستفالن، وراينلاند بالاتيناته.

وألقي القبض على أكثر من 30 مشتبها صدرت بحقهم أوامر توقيف معلقة.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية شمال الراين فيستفاليا ”يواجه المعتقلون اتهامات بغسل الأموال، والتهرب الضريبي، والاحتيال، وتهريب المخدرات”.

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