حرب أوكرانيا.. قضية التسليح تعود إلى الواجهة

المصدر: متابعة: أمجد عرار

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بانتظار الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية، إن حصل، تعود مسألة تسليح بأسلحة غربية إلى الواجهة، بين طلبات أوكرانية متكررة لأسلحة أكثر تطوراً، وتهديدات روسية بتدمير ما يصل منها.

أمس، عبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن قناعته بأنه «عاجلاً أم آجلاً سيقرر الحلفاء الغربيون تزويد أوكرانيا بمقاتلات (إف 16)، كما كان الحال سابقاً مع الأسلحة الأخرى»، في إشارة إلى دبابات ليوبارد وأنظمة الباترويوت للدفاع الجوي.

وقال كوليبا في مقابلة مع قناة «1+1» الأوكرانية، إن «القرار بشأن الطائرات الغربية مسألة وقت». وأضاف: «أعتقد أنها ستعتمد على قرار الولايات المتحدة ونتائج الهجوم المضاد»، الذي يعتقد أن قوات كييف ستشنه قريباً.

واستطرد كوليبا: «إذا كانت لدينا طائرات (إف 16) في الوقت الحالي، فسيكون هجومنا المضاد أسرع بكثير، وسنكون قادرين على إنقاذ العديد من أرواح جنودنا ومدنيينا».

مشيراً إلى أن هذه الطائرات «إحدى الأولويات الثلاث للدعم العسكري من الحلفاء، جنباً إلى جنب مع قذائف المدفعية والعربات المدرعة».

إجراءات روسية

وتعلن موسكو مراراً أنها ستدمر الأسلحة الغربية الواردة إلى أوكرانيا، بل وتتحدث يومياً تقريباً عن تدمير بعض هذه الأسلحة.

ونقلت كالة «سبوتنيك» الروسية عن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تأكيده أمس، أن القوات المسلحة الروسية تواصل «القضاء على الأسلحة التي يزود الغرب القوات الأوكرانية بها»، وأن القوات الروسية نفذت عمليات مكثفة على طول خط المواجهة.

وقال، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إنه «على الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية، إلا أن العدو يعاني من خسائر كبيرة. فخلال الشهر الماضي وحده، فقد أكثر من 15 ألف شخص».

وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية فقدت 430 دبابة ومدرعة و277 طائرة مسيرة وثماني طائرات الشهر الماضي وحده.

في الوقت نفسه، طالب شويغو، شركة «أسلحة الصواريخ التكتيكية» بمضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة في أقصر وقت ممكن.

وقال: «المؤسسة تنفذ أمر دفاع الدولة في الوقت المحدد. من الضروري الآن في أقصر وقت ممكن مضاعفة حجم إنتاج الأسلحة عالية الدقة».

وتضم مؤسسة الصواريخ التكتيكية عدداً من الشركات التي تنتج صواريخ عالية الدقة، وقنابل موجهة، وأنظمة أسلحة جوية وبرية وبحرية.

قطار ذخيرة

بالتوازي، أعلن رئيس المركز الصحافي لمجموعة قوات «الجنوب» الروسية، فاديم أستافييف، أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للمجموعة ضربت قاطرة بها ذخيرة للمسلحين الأوكرانيين في محطة السكك الحديدية في كراماتورسك.

وقال: «تم ضرب محطة تفريغ على السكك الحديدية في كراماتورسك باستخدام قذائف صاروخية من راجمات «تورنادو - إس» وتم تدمير قاطرة محملة بالذخيرة»، وفقاً لقناة «زفيزدا» الروسية.

وأضاف أستافييف أن وحدات الصواريخ قامت أيضاً بضرب نقاط الانتشار المؤقت للواء الميكانيكي المنفصل الرابع والعشرين وقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا.

وكان الجيش الروسي استهدف البنية التحتية للسكك الحديدية والمستودعات التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية للتحضير لهجوم مضاد.

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