قصف جوي روسي بعيد المدى على أوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن صواريخها بعيدة المدى دمرت مجمعاً للصناعات العسكرية الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقالت في بيانها اليومي، إنه فجر أمس «شنت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. وقد تحقق الغرض من الضربة. وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة». وأشار البيان إلى أنه نتيجة للضربات «تعطل عمل الشركات التي تنتج الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية»، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية. وأكدت الوزارة مقتل ما يصل إلى 330 جندياً أوكرانياً، وتدمير دبابة واحدة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وأربع مركبات ومدافع هاوتزر من طراز «دي-30».

وأعلنت وزارة الدفاع أن قواتها استهدفت مركز قيادة الكتيبة التابعة للواء الميكانيكي 72، التابع للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك. وجاء في بيان للوزارة: «حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إصابات في 87 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مرابضها، كما والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 109 مناطق».

ضربة جوية

كما أطلقت روسيا قذائف على أهداف في أنحاء أوكرانيا، في ثاني ضربة جوية كبيرة خلال ثلاثة أيام، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في إحدى المناطق الواقعة جنوب شرقي البلاد، وشهدت الليلة قبل الماضية إصابة 34 شخصاً، وتضرر عشرات المنازل، حسبما قال مسؤولون،أمس الاثنين.

وقالت أوكرانيا إنها نجحت في إسقاط 15 من بين 18 صاروخاً، لتحمي سماء العاصمة كييف ومدناً رئيسة أخرى، دوت فيها صفارات الإنذار. ولم تقع أضرار واسعة النطاق سوى في مدينة بافلوهراد، وهي مركز للسكك الحديدية، خلف الجبهتين الجنوبية والشرقية.

ونشر مسؤول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا المحتلة، صوراً للحريق الضخم من داخل مدينة بافلوغراد، وقال إن قوات روسية قصفت أهدافاً عسكرية هناك.

ونشر مسؤولون أوكرانيون صوراً لأرض قاحلة محترقة، وقالوا إن منشأة صناعية تعرضت للقصف، دون أن يحددوها. وقال ميكولا لوكاشوك رئيس مجلس منطقة دنيبرو، إن الهجوم ألحق أضراراً بنحو 19 مبنى سكنياً، و25 منزلاً وثلاث مدارس وعدة متاجر.

وأضاف أن الجرحى البالغ عددهم 34، بينهم ثلاثة أطفال.

وجاءت الهجمات بعد ثلاثة أيام فقط من مقتل 23 مدنياً بقذيفة أطلقتها روسيا على مبنى سكني شاهق في مدينة أومان، وكان ذلك ضمن أول هجوم جوي كبير تطلقه روسيا على شتى أنحاء أوكرانيا خلال شهرين.

صد هجمات

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد أكثر من 36 هجوماً روسياً في ثلاثة اتجاهات. وأوضحت الهيئة، أن الجيش الأوكراني، تمكن من صد الهجمات الروسية».

وقالت الهيئة «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، صدت قوات الدفاع الأوكرانية أكثر من 36 هجوماً للعدو.. وإن العدو يواصل التركيز على العمليات الهجومية في باخموت ومارينكا». وأضافت أن «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شنت القوات الروسية خمس ضربات صاروخية على مدن مثل كراماتورسك وكوستيانتينيفكا وبافلوهراد، وشنت 27 غارة، كما وردت أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين».

وأعلنت الهيئة أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة مسيرة معادية من طراز أورلان-10.

وقالت هيئة الأركان إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية، قصفت خمس مجموعات عسكرية روسية، ومستودعاً للذخيرة، ومجموعتين من مدفعية الروس، ومركزاً لوجستياً واحداً.

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