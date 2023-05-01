انحراف قطار بين روسيا وأوكرانيا بسبب عبوة ناسفة

المصدر: أ ف ب

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تسبّب انفجار عبوة ناسفة في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا اليوم، من دون وقوع إصابات، حسبما أفاد مسؤول محلّي.

كذلك، تضرّر خطّ توتّر عالٍ لنقل الطاقة اليوم، بسبب عبوة ناسفة في منطقة لينينغراد (شمال شرق)، حسبما أعلن الحاكم المحلّي.

ويأتي هذان الحادثان غداة قصف أوكراني أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في قرية في منطقة بريانسك، وبعد يومين من هجوم بطائرة مسيّرة تسبّب في حريق هائل في مستودع نفط في شبه جزيرة القرم.

وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، ألكسندر بوغوماز، عبر «تلغرام»، إنّ «عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره. لم تقع إصابات».

من جهتها، أوضحت الشركة العامة لسكك الحديد الروسية، في بيان، أن النيران اشتعلت في قاطرة القطار بعد خروجها عن مسارها، مضيفةً أن «وحدات إطفاء موجودة في الموقع».

وأكدت الشركة أن النيران اشتعلت في القاطرة وفي صهريجَين، بعد خروجها عن المسار، وسيطر رجال الإطفاء على الحريق في بداية المساء.

وأشارت إلى أنّه إضافة إلى القاطرة، خرجت سبع عربات عن مسارها: أربعة منها كانت تحتوي على محروقات، والبقية على مواد بناء.

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