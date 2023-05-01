مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية

المصدر: د ب ا

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قتل رجلان وأصيب شخص ثالث بجروح خطيرة في كال أندرسون بارك في حي كابيتول هيل بمدينة سياتل الأمريكية.

ونقلت صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية عن أدريان دياز قائد شرطة سياتل قوله في مؤتمر صحفي عقد بعد منتصف ليل الأحد بقليل إن شخصا توفي في مكان الحادث وتوفي الثاني في مركز هاربورفيو الطبي، وتم نقل الشخص المصاب أيضا إلى مركز هاربورفيو وحالته خطيرة.

وتقوم الشرطة بالبحث عن رجل رابع يحتمل أن يكون "مرتبطا" بإطلاق النار، وفقا لدياز، الذي قال إن الإدارة تسعى للحصول على لقطات فيديو من منطقة الحادث الذي وقع يوم السبت.

ولم تقدم إدارة الشرطة معلومات عما إذا كان مطلق النار لا يزال طليقا، أو أي تفاصيل حول سبب الحادث.

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