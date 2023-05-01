روسيا تستعد لهجوم أوكرانيا المضاد

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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يتصاعد الحديث حول الهجوم الأوكراني المضاد في الشرق بمواجهة القوات الروسية، فيما تتقدم هذه القوات في مدينة باخموت.

وفي خطوة تأتي بعد تأكيد أوكرانيا أن تحضيراتها لشنّ هجوم مضاد ضد القوات الروسية شارفت على نهايتها، أعلنت موسكو أمس، تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف قائداً للوجستية العسكرية بدلاً من الجنرال ميخائيل ميزينتزيف.

وأفاد الجيش في بيان عن «تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف نائباً لوزير الدفاع الروسي مكلفاً الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة الروسية». وكان كوزمنكوف يشغل منذ العام 2019 منصب المدير المساعد للحرس الوطني الروسي («روسغفارديا»).

من جهته، كان ميزينتزيف يتولى القيادة اللوجستية منذ سبتمبر، علماً بأنه سبق له تولي قيادة مركز السيطرة على الدفاع الوطني.

ولم يصدر عن الجيش الروسي أو في وسائل الإعلام المحلية، أي إعلان رسمي عن إبعاد ميزينتزيف من منصبه.ويأتي الإعلان الروسي بعد يومين من تأكيد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن الاستعدادات للهجوم المضاد «شارفت على نهايتها»، مضيفاً في مؤتمر صحافي: «تمّ التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئياً. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون».

هجمات القرم

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم بطائرة مسيرة السبت على شبه جزيرة القرم، كان بمثابة استعداد لهجوم مضاد مزمع. ونقلت وكالة سبوتنيك عن متحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني قولها أمس، إن «تدمير لوجيستيات العدو هو أحد العناصر التحضيرية لأعمال قوية لقواتنا الدفاعية، تناقشنا بشأنها لفترة طويلة».

وقالت المتحدثة ناتاليا غومينيوك، إن «هذا العمل استعداد لهجوم واسع النطاق، ينتظره الجميع». وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» فتحت تحقيقاً في وثائق أمريكية سرية تم تسريبها بشأن الهجوم الأوكراني المضاد في الربيع، تحتوي على مخططات وتفاصيل حول الأسلحة ونقاط قوة الكتائب وغيرها من المعلومات الحساسة.

وتم نشر الوثائق، على موقعي تويتر وتلغرام. ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، مقتل نحو 870 عسكرياً أوكرانياً، ومرتزقاً أجنبياً، على محاور عدة في أوكرانيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتحدثت في بيان عن تدمير عربات مدرعة ومركبات ومدافع هاوتزر «دي - 20» ومنظومات مدفعية ذاتية الدفع من طراز «غفوزديكا»، وتدمير مستودع ذخيرة مدفعية. وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه: «نتيجة لضربة على صف في محطة سكة حديد بالقرب من منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ما يصل إلى 200 طن من ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية».

معركة باخموت

في الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية استولت على أربع مناطق جديدة بمدينة باخموت، بعدما كانت أعلنت أول من أمس، أنها سيطرت على كل طرق الإمداد الأوكرانية. لكن كييف قالت إنه لا يمكن لروسيا قطع طرق الإمداد المؤدية إلى باخموت.

وقال سيرغي شيريفاتي، المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في الجهة الشرقية، إنه على الرغم من القتال على الطريق الرابط من باخموت إلى تشاسيف يار، إلا أن الروس لم ينجحوا في تعطيل الخدمات اللوجستية للمدافعين.

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