الجيش الصيني ينتهي من إجلاء 1171 شخصاً من السودان

المصدر: د ب ا

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "تان كه في" يوم السبت أن الجيش الصيني أكمل مهمة إجلاء الصينيين من السودان.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن المتحدث قوله إن سفن البحرية الصينية نقلت 940 مواطنا صينيا و231 أجنبيا من السودان إلى ميناء جدة السعودي في عمليتي إجلاء في الفترة من يوم الأربعاء الماضي وحتى يوم أمس السبت.

وأوضح تان أن الجيش الصيني سيظل دائما حاميا للشعب، وقوة كبيرة لحماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية.

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