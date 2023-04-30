حرب أوكرانيا.. استهداف جديد للقرم وتكثيف للهجمات الروسية

المصدر: عواصم - وكالات

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شهد يوم أمس، تصعيداً لافتاً على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، ومرة أخرى في شبه جزيرة القرم، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قتل نحو 800 مسلح أوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوغاييف، إنه تم أمس، إخماد حريق شب في مستودع وقود، نتج فيما يبدو عن هجوم بطائرة مسيرة في المدينة الساحلية الواقعة في شبه الجزيرة. وقال على «تيليغرام»، إن الخبراء فحصوا الموقع، و«اتضح أن طائرة مسيرة واحدة استطاعت الوصول إلى مستودع النفط». وأضاف أن طائرة مسيرة أخرى تم إسقاطها، وعُثر على حطامها على الشاطئ بالقرب من المنشأة.

5 قرى

وقُطعت الكهرباء عن خمس قرى روسية حدودية، بعد قصف أوكراني، حسبما أعلن حاكم منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا بجنوب غربي روسيا.

وقال حاكم بيلغورود فياتشسلاف غلاكوف على «تيليغرام»، إن «قرية نوفايا تافولجنكا، تعرضت لقصف أوكراني». وأضاف أن «خطوط الطاقة تضررت»، وأن سكان القرية وأربع قرى أخرى «من دون كهرباء».

واستُهدفت مدينة نوفا كاخوفكا جنوبي أوكرانيا «بقصف مدفعي مكثف»، من جانب القوات الأوكرانية، ما أدى إلى حرمانها من الكهرباء.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، القضاء على نحو 800 مسلح أوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة.

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