الولايات المتحدة تنفذ أول إجلاء لرعاياها من السودان

المصدر: (عواصم - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل مئات الأمريكيين الفارين من السودان إلى ميناء بورتسودان، أمس، في أول عملية إجلاء تديرها الولايات المتحدة، فيما استمر إجلاء عدد من الدول لرعاياها.

وكانت السلطات الأمريكية، التي لم يكن لديها أي من مسؤوليها على الأرض للإشراف على عملية الإجلاء.

واجهت انتقادات من عائلات الأمريكيين المحاصرين في السودان؛ بسبب استبعادها في البداية أي إجلاء تديره لنحو 16000 أمريكي يرغبون في المغادرة. وفي جانب موازٍ، أكد القنصل العام لروسيا في مدينة جدة بالسعودية، يوسوب أباكاروف، إجلاء ما يصل إلى 40 مواطناً روسياً من السودان إلى المملكة. ووصل المواطنون الروس إلى جدة على متن السفن، حيث حصلوا على تأشيرة سعودية مجانية، وإقامة مجانية في فندق لمدة يومين.

وبانقضاء السبت، يكون الموعد المحدد لوصول المواطنين البريطانيين إلى مطار الإجلاء في السودان قد انتهى، فيما تستعد الحكومة لوقف رحلات الطيران من البلاد. وأعلنت القاهرة، أمس، انتهاء عمليات إجلاء مواطنيها من السودان عبر مطار «وادي سيدنا» بالخرطوم، لاعتبارات أمنية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز