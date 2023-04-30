المستشارة الألمانية السابقة: أنا راضية عن مسيرتي

المصدر: د ب ا

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أكدت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، 68 عاما، خلال لقاء بمعرض لايبسيج للكتاب مساء السبت أنها تعمل جنبا إلى جنب مع مديرة مكتبها منذ فترة طويلة، بيآته باومان، على تصوير طفولتها وفترة عملها كمستشارة أيضا في مذكراتها.

وتسعى المستشارة السابقة لإعطاء نظرة عميقة على حياتها وفترة ولايتها في هذه المذكرات.

وأضافت ميركل: "هذا يتطلب الوضوح - جزءا وراء آخر - ويتطلب التركيز"، مبينة أنها الآن وبعد انتهاء ولايتها بخير، مؤكدة أنها "راضية عن مسيرة حياتها".

أثارت زيارة المستشارة السابقة لمعرض الكتاب في لايبسيج اهتمام الكثير من زوار المعرض.

وأمام قاعة نفدت تذاكرها عن آخرها، تحدثت ميركل إلى رئيس تحرير صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية، جيوفاني دي لورينزو، عن جذورها في ألمانيا الشرقية سابقا، وفترة عملها كمستشارة لألمانيا، وكذلك عن حياتها الحالية.

وأوضحت ميركل وهي تبتسم أنها تحرز تقدما في طريقها لتصبح مستشارة خارج الخدمة، مضيفة القول: "لا يمكنني السير في الشوارع دون أن يتعرف الناس علي".

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