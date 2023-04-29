أول ظهور لأردوغان بعد وعكة صحية استمرت 3 أيام

المصدر: أ ف ب

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ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، في إسطنبول، للمرة الأولى، بعد غياب عن الساحة العامة ثلاثة أيام، بسبب الوعكة الصحية التي أبعدته عن مسار الحملة الانتخابية، بحسب صور بثتها محطات التلفزيون.

واعتلى أردوغان، البالغ 69 عاماً، مبتسماً، منصة معرض تكنوفست للطيران في إسطنبول، وألقى بالزهور على مؤيديه الذين كانوا يلوّحون بالأعلام.

وغاب أردوغان عن الأنظار منذ وعكته الصحية التي أجبرته على قطع مقابلة مباشرة على الهواء مساء الثلاثاء.

وأوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن أردوغان يعاني التهاباً في المعدة والأمعاء، وهو مشكلة في الجهاز الهضمي تعالَج بسهولة وفي غضون أيام قليلة.

وبدا أردوغان بصحة جيدة وهو يخاطب الحشود، متحدثاً عن جهود الحكومة لمساعدة ضحايا زلزال فبراير الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

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